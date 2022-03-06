Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы UFC

«Хабиб - один из величайших спортсменов, когда-либо выступавших в профессиональном спорте. Никто не доминировал над своими противниками так, как это делал Хабиб. Уйти непобежденным в качестве чемпиона в легком весе и спортсмена № 1 в мире - это невероятное достижение. Для меня будет честью ввести его в Зал славы UFC этим летом», - сказал президент UFC Дана Уайт.