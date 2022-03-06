Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы UFC

Российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы. Об этом сообщает пресс-служба UFC.
«Хабиб - один из величайших спортсменов, когда-либо выступавших в профессиональном спорте. Никто не доминировал над своими противниками так, как это делал Хабиб. Уйти непобежденным в качестве чемпиона в легком весе и спортсмена № 1 в мире - это невероятное достижение. Для меня будет честью ввести его в Зал славы UFC этим летом», - сказал президент UFC Дана Уайт.
Нурмагомедов дебютировал в UFC 20 января 2012 года. В его общем зачете 29 побед и 0 поражений. Осенью 2020 россиянин победил американца Джастина Гэтжи и ушел из большого спорта.
Хабиб будет введен в Зал славы UFC 2 июля во время мероприятий International Fight Week.
В Зал славы UFC сейчас включены американцы Форрест Гриффин, Би Джей Пенн, Юрайя Фейбер, Ронда Роузи, Рашад Эванс; канадец Жорж Сен-Пьер и британец Майкл Биспинг.