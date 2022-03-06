Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
1 час назад

Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы UFC

Майк Габриелян

Российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

«Хабиб - один из величайших спортсменов, когда-либо выступавших в профессиональном спорте. Никто не доминировал над своими противниками так, как это делал Хабиб. Уйти непобежденным в качестве чемпиона в легком весе и спортсмена № 1 в мире - это невероятное достижение. Для меня будет честью ввести его в Зал славы UFC этим летом», - сказал президент UFC Дана Уайт.

Нурмагомедов дебютировал в UFC 20 января 2012 года. В его общем зачете 29 побед и 0 поражений. Осенью 2020 россиянин победил американца Джастина Гэтжи и ушел из большого спорта.

Хабиб будет введен в Зал славы UFC 2 июля во время мероприятий International Fight Week.

В Зал славы UFC сейчас включены американцы Форрест Гриффин, Би Джей Пенн, Юрайя Фейбер, Ронда Роузи, Рашад Эванс; канадец Жорж Сен-Пьер и британец Майкл Биспинг.

MMA,Видео,Форрест Гриффин,Джастин Гэтжи,Дана Уайт,Хабиб Нурмагомедов,Рашад Эванс,Майкл Биспинг,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители