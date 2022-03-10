Майданчук померяется силами с Боковым

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Первая защита титула для Павла Шульского

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Павел Шульский сделал себе имя благодаря боям на голых кулаках, а прошлой осенью дебютировал в боксе. Он победил Коллинса Ойала и вышел на титульный бой с Исламом Каримовым. Судьи в конце декабря присудили победу сопернику, чем вызвали шквал недовольства. Эксперты и простые болельщики не согласились с этим решением, уровень давления оказался рекордным для российских поп-ММА.

В результате промоушен «Наше дело» решился на беспрецедентный шаг: Шульскому заплатили как победителю и назначили реванш. Вот только Каримов выходить в ринг во второй раз отказался. В результате его лишили пояса, а Павел был признан чемпионом. Шульский дерётся практически без пауз сразу в нескольких промоушенах, постоянно давая зрителям зрелище. Его любят в том числе и за это. Заключить пари на чемпиона можно с коэффициентом 1.55.

Первая защита титула - против Хусейна Адамова. Это мощный панчер, который явно уступает Павлу в движении и технике. Зато обладает сильнейшим ударом. В поп-ММА он выигрывал только нокаутами, причём чаще всего в первом раунде. Так что чемпиону нужно быть осторожнее. Адамову для успеха может хватить одного попадания. Букмекер Winline принимает ставки на победу претендента за 2.30.

Кто станет первым чемпионом в лёгком весе?

10 марта состоится ещё один титульный бой. У промоушена «Наше дело» впервые появится обладатель пояса в лёгком весе. Претенденты - Эдуард Кузьминов и Ислам Кадиев. Кузьминов занимался кудо, самбо и дзюдо, а также становился призёром всероссийских турниров по панкратиону.

Это разнообразный боец, который обладает хорошей работой ног. Правда, дерётся он не так часто. Не выходил в ринг с сентября прошлого года, когда проиграл Максиму Намитову решением судей. До той неудачи шёл на серии из двух побед - оказался сильнее Александра Нилова и Ивана «Бульдозера» Савина. На этот раз Кузьминов считается аутсайдером.

Слишком уж хорош соперник. Ислам Кадиев к 20 годам идёт на серии из четырёх побед в поп-ММА. Отличная техника и чувство дистанции приводят к тому, что по нему очень сложно попасть. Зато легко получить в ответ: быстрые руки и хорошее чувство момента помогают находить бреши в обороне. Сделать ставку на победу Кадиева предлагается с коэффициентом 1.42.

Иван Майданчук подтвердит громкие слова

На кону боя Иван Майданчук - Кирилл Боков чемпионских поясов нет. Но это скорее вопрос времени. На пресс-конференции Майданчук заявил, что намерен завоевать титул как можно быстрее. А слова с делами у него обычно не расходятся. За последние полтора года Иван одержал восемь побед в восьми поединках. Если будет продолжать в том же духе, звание чемпиона никуда не уйдёт. Хотя конкуренция в тяжёлом весе серьёзная.

Майданчук очень продуктивен. Прежде выходил драться раз в два-четыре месяца, а теперь поднял планку. В середине февраля за один раунд разобрался с Брюсом Хлебниковым. После двух нокдаунов рефери остановил избиение. Не прошло уже месяца, а Иван снова выходит драться.

С Кириллом Боковым должно быть посложнее. Уроженец Нижнего Новгорода одержал три победы в четырёх боях поп-ММА, причём дважды делал это нокаутом. Боков моложе и не имеет столь мощного послужного списка, зато обладает хорошим ударом. Победа над Майданчуком придаст серьёзный импульс карьере. Правда, вероятность такого развития событий невелика. Winline считает Бокова аутсайдером, ставки на его выигрыш принимаются за 2.55.