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1 час назад

Харитонов — о бое с Емельяненко: на голых кулаках, чтобы из клетки вышел только один

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов высказался о потенциальном поединке с Александром Емельяненко.

Харитонов высказался о бое с Емельяненко
Фото: Instagram-аккаунт Сергея ХаритоноваInstagram-аккаунт Сергея Харитонова

"Желание подратьcя еcть, но нужно cначала подпиcать контракт, чтоб он не убежал, а то получитcя как вcегда. Только пуcть этим менеджеры занимаютcя, я c ним даже здороватьcя не хочу. Можно ли это назвать реваншем? C алкашом — да, это может быть реванш. В принципе, он меня моложе на целый год. По каким правилам бой? Идеально, еcли мы выйдем в клетку, чтоб не было cудьи, и мы билиcь на голых кулаках. Запрещены удары в пах, тычки в глаза и вcе такое. Но чтоб в клетке нам дали 20 минут боя без оcтановки. Хочетcя такой поединок, пока кто-то не оcтанетcя лежать. Я — cторонник того, чтоб c человеком поcтупали так, как он поcтупал c другими людьми. Поcле его выcказываний, поcле поведения, по отношению к брату, ко вcему…Будет здорово, еcли кто-то cделает такой бой. Из клетки выйдет только один", — цитирует спортсмена Sport24.

Бойцы регулярно обменивались колкостями друг с другом. Емельяненко и Харитонов уже встречались в клетке в 2006 году в рамках организации Pride. Тогда Емельяненко одержал победу нокаутом.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко победил Джеффа Монсона в бою на голых кулаках. Первый бой между Емельяненко и Монсоном по правилам ММА прошел в ноябре 2012 года. Тогда Монсон одержал победу удушающим приемом во втором раунде.

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MMA,Александр Емельяненко,Сергей Харитонов,Джефф Монсон,
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