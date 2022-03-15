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57 минут назад

Боец UFC Кевин Холланд обезвредил стрелка в ресторане

Sports.ruSports.ru

Американский боец UFC Кевин Холланд принял участие в задержании вооруженного человека, устроившего стрельбу в одном из суши-ресторанов Хьюстона.

Боец UFC обезвредил стрелка в ресторане
Фото: Sports.ruSports.ru

В этот момент внутри ресторана находилось примерно 40-50 человек. Согласно отчету полиции, задержанный успел произвести один выстрел в районе бара, после чего был обезоружен Холландом и его одноклубником Патриком Робинсоном.

«Мы услышали хлопок, и все начали падать на пол. Мы с приятелем бросились к стрелку, сбили его с ног, скрутили и обезоружили. Потом приехала полиция и его забрала», – сказал Робинсон.

В последнем поединке Холланд победил нокаутом Алекса Оливейру на UFC 272.

MMA,Патрик Робинсон,Алекс Оливейра,
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