Российский боец UFC сравнил жизнь в России и США

Российский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), в Instagram сравнил жизнь в России и США.

Фото: @arm_011 @arm_011

«В Америке хорошо, но дома лучше!» — написал 25-летний спортсмен.

При этом он разместил фотографию на фоне спортивного автомобиля в Лас-Вегасе.

В сентябре прошлого года Царукян рассказал, почему предпочитает жить и тренироваться в США, а не в России. Спортсмен назвал основным преимуществом подготовки в Америке отсутствие необходимости получать визы и аккредитации, так как большинство турниров проходит в этой стране.