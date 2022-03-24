Стали известны подробности ареста бойца UFC Макгрегора

Представитель экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора Карен Кесслер поделилась подробностями об аресте ирландского бойца. Слова Кесслер передает ESPN.
Ранее сообщалось, что Макгрегор арестован за опасное вождение. Ирландец также временно лишился своего дорогого автомобиля стоимостью € 170 тыс.
"Мистер Макгрегор ехал в спортзал, когда его остановила ирландская полиция за предполагаемые нарушения правил дорожного движения. Он сдал анализы на наркотики и алкоголь в участке", — сказала Кесслер.
Кроме того, известно, что Макгрегор уже вышел под залог и ожидает суда, который состоится в апреле. Напомним, что в 2017 году Макгрегор был оштрафован на €400 за превышение скорости. Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. На его счету 22 победы и шесть поражений.
Сообщается, что свой следующий поединок ирландский боец сможет провести уже летом этого года. Вероятным соперником Макгрегора считают американца Нэйта Диаза. Бойцы уже дважды встречались между собой и побеждали по одному разу.