Стали известны подробности ареста бойца UFC Макгрегора

"Мистер Макгрегор ехал в спортзал, когда его остановила ирландская полиция за предполагаемые нарушения правил дорожного движения. Он сдал анализы на наркотики и алкоголь в участке", — сказала Кесслер.

Кроме того, известно, что Макгрегор уже вышел под залог и ожидает суда, который состоится в апреле. Напомним, что в 2017 году Макгрегор был оштрафован на €400 за превышение скорости. Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. На его счету 22 победы и шесть поражений.