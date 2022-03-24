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4 часа назад

Стали известны подробности ареста бойца UFC Макгрегора

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Представитель экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора Карен Кесслер поделилась подробностями об аресте ирландского бойца. Слова Кесслер передает ESPN.

Стали известны подробности ареста бойца UFC Макгрегора
Фото: Mario Anzuoni/ReutersMario Anzuoni/Reuters

Ранее сообщалось, что Макгрегор арестован за опасное вождение. Ирландец также временно лишился своего дорогого автомобиля стоимостью € 170 тыс.

"Мистер Макгрегор ехал в спортзал, когда его остановила ирландская полиция за предполагаемые нарушения правил дорожного движения. Он сдал анализы на наркотики и алкоголь в участке", — сказала Кесслер.

Кроме того, известно, что Макгрегор уже вышел под залог и ожидает суда, который состоится в апреле. Напомним, что в 2017 году Макгрегор был оштрафован на €400 за превышение скорости. Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. На его счету 22 победы и шесть поражений.

Сообщается, что свой следующий поединок ирландский боец сможет провести уже летом этого года. Вероятным соперником Макгрегора считают американца Нэйта Диаза. Бойцы уже дважды встречались между собой и побеждали по одному разу.

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