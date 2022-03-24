Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
51 минуту назад

Нурмагомедов призвал к бойкоту бойца UFC

Lenta.ruLenta.ruиещё 4

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на драку между американцами Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем. Пост доступен в Twitter-аккаунте россиянина.

Нурмагомедов призвал к бойкоту бойца UFC
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

32-летний Нурмагомедов вступился за Масвидаля, который был арестован после драки с Ковингтоном. Оба известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и уже встречались друг с другом под эгидой промоушена.

Нурмагомедов осудил Ковингтона за то, что тот обратился в полицию, что привело к аресту Масвидаля, а также раскритиковал американца за оскорбление детей оппонента, что, по мнению россиянина, и привело к драке.

«Никто не имеет права так говорить о чьей-то семье. Если вы идете по этому пути — надо быть готовым отвечать за слова», — добавил россиянин.

Он призвал других бойцов UFC бойкотировать Ковингтона и отказаться от поединков с ним.

Ранее 24 марта стало известно, что Масвидалю может грозить 15 лет тюремного заключения за драку с Ковингтоном. Американцу предъявили обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений и умышленном причинении вреда здоровью.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители