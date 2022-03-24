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59 минут назад

Конора Макгрегора арестовали

Вероника Полынина

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор арестован в Дублине за опасное вождение, сообщает Independent.

Бойца задержали, когда он ехал в спортзал. Ему пришлось сдать анализы на наркотики и алкоголь. Видеозапись, на которой Макгрегор пытается скрыться от правоохранителей, попала в интернет.

Полиция временно конфисковала у него автомобиль Bentley стоимостью 170 тысяч евро. Сейчас боец вышел под залог и ожидает суда, который назначен на апрель.

Ранее он уже представал перед тем же судом в 2017 году, когда его оштрафовали на 400 евро за превышение скорости. На этот раз спортсмену грозит штраф до 5 тысяч евро и/или лишение свободы на срок до полугода.

33-летний Конор Макгрегор одержал в смешанных единоборствах 22 победы при шести поражениях, ранее спортсмен владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком весах.

MMA,Видео,Конор Макгрегор,
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