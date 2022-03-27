Российский боец потерпел свое первое поражение в UFC

В ночь с 26 на 27 марта по Москве в Коламбусе (США) проходят соревнования по смешанным единоборствам UFC Fight Night 205. В рамках основного карда россиянин Аскар Аскаров провел бой со спортсменом из Новой Зеландии Кай Кара-Франсом. Победу в поединке одержал новозеландец единогласным решением.

Фото: UFC/Reuters UFC/Reuters

Таким образом, Аскаров потерпел первое поражение в своей карьере. Ранее он имел в активе 13 побед. Главным событием дня станет бой между тяжеловесами Кёртисом Блэйдсом и Крисом Докосом. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию UFC Fight Night.

Ранее сообщалось, что бой между российским бойцом Алексеем Олейником и шведом Илиром Латифи, который должен был пройти на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Коламбусе, отменен. Причиной этому стала болезнь у Латифи. Как сообщают источники, близкие к шведскому спортсмену, болезнь не связана с коронавирусом.