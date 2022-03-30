Вечер единоборств Arena Fighting запомнится надолго.

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30 марта состоится вечер смешанных единоборств промоушена поп-ММА Arena Fighting. Главным событием станет реванш Марифа Пираева и Евгения Курданова. Кроме того, Владимир Мазур сразится с Афигом Ягубовым, а Ислам Бозиев сойдётся с Вячеславом Лысенко. В прямом эфире турнир покажет только букмекерская компания Winline. А чтобы смотреть классные бои было интереснее, получите фрибет 2000 рублей и сделайте ставку на своего фаворита!

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Большой реванш после скандала

Пираев и Курданов сразятся во второй раз. Первый поединок прошёл осенью 2020 года и обернулся настоящим скандалом. У Марифа через несколько недель был запланирован ещё один бой, что сильно повлияло на его активность. Пираев вообще не атаковал, просто отбывая номер. В заключительном раунде Курданов донёс пару ударов. Для победы этого хватило.

Бойцов заставили провести ещё один раунд, но это ни на что не повлияло. Мариф снова был пассивен, а после боя заявил, что осторожничал дабы не получить травму. Дальше карьера дагестанца пошла в гору: он много и ярко дрался в различных промоушнах, сильно поднял популярность. И получил предложение провести реванш.

Курданов по прозвищу «Моряк» выйдет биться после долгого простоя. Он был в шаге от дебюта в боях на голых кулаках Bare Knuckle FC. Вот только американскую визу Евгению не дали, пришлось возвращаться в Россию. Несколько боёв по правилам бокса он в последнее время провёл. И уверяет, что находится в отличной физической форме. В то же время преимущество Пираева в тонусе очевидно. Именно поэтому Мариф считается фаворитом. Сделать ставку на победу дагестанца можно с коэффициентом 1.75.

Профессиональные боксёры определят лучшего

Также в Arena FC 30 марта сойдутся два профессиональных боксёра. Владимир Мазур - кандидат в мастера спорта с активной любительской карьерой. В поп-ММА он появился совсем недавно, но с такой школой и техникой явно представляет серьёзную угрозу. Правда, соперник особенно опасен.

21-летний Афиг Ягубов успел провести в поп-ММА восемь боёв. Одержал семь побед, три из которых нокаутами. Единственное поражение потерпел решением судей от Джабраила Елекова меньше трёх недель назад. Никаких пауз брать не стал. С продуктивностью у Ягубова никогда не было проблем. Провести несколько боёв за короткий отрезок для него - дело привычное.

Ягубов не просто так становился чемпионом в кулачных поединках. С характером тоже полный порядок. В январе Афиг провёл тяжелейший бой с Артуром Саркисяном по прозвищу «Лысый». Выиграл раздельным решением судей по итогам дополнительного раунда. Реабилитироваться после недавнего поражения - дело чести. Навыки и мотивация на месте. Букмекер Winline предлагает поставить на победу Ягубова за 1.77.

Тренер Паши Техника против брата чемпиона Европы

Ислам Бозиев не столь известен широкой публике. Это брат Харуна Бозиева - чемпиона России и Европы по боксу, который провёл более 500 боёв в любителях, а 2021 год закрыл четырьмя победами подряд в поп-ММА. Удастся ли Исламу повторить путь брата и быстро заявить о себе - очень интересный вопрос. Потенциал имеется.

Вячеслав Лысенко тоже не может похвастать большим послужным списком. Зато он тренирует известного хип-хоп исполнителя и блогера Пашу Техника! Лысенко дебютировал в октагоне Arena FC совсем недавно. Единственный бой завершился победой над Сеймуром Рзаевым. Это базовый боксёр с хорошей подвижностью и резкостью.

Этот поединок особенно трудно прогнозировать. Каждый из бойцов только начал свой путь, сюрпризы неизбежны. Неудивительно, что букмекерская компания Winline не видит явного фаворита. И всё же отдаёт небольшое преимущество Лысенко. Ведь кое-какая фора в опыте у него имеется. Заключить пари на победу Вячеслава предлагается за 1.80, успех Ислама Бозиева оценивается коэффициентом 1.90.