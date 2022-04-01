Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
2 часа назад

Петр Ян попал в десятку лучших бойцов MMA в мире

Lenta.ruиещё 3

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян попал в десятку лучших по версии портала MMA Fighting. Рейтинг доступен на сайте.

Петр Ян попал в десятку лучших бойцов MMA в мире
Фото: ТАССТАСС

MMA Fighting опубликовал ежемесячное обновление рейтинга лучших бойцов MMA в мире без учета весовых категорий. Лидером остался Камару Усман, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Второе место сохранил Исраэл Адесанья, третье — Фрэнсис Нганну.

Ян улучшил положение в рейтинге: россиянин сместил Роберта Уиттакера и занял десятое место. Ему предстоит титульный поединок против Алджамэйна Стерлинга на турнире UFC 273, который пройдет в ночь на 10 апреля.

На счету Яна 16 побед при двух поражениях. Россиянин — временный чемпион UFC в легчайшем весе. В марте 2021-го он утратил чемпионский пояс в поединке со Стерлингом. Россиянин нанес запрещенный удар и потерпел поражение.

MMA,Фрэнсис Нганну,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители