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2 часа назад

«Опять похмелье?» Джиган ответил на высказывание А. Емельяненко

Чемпионат.com

Известный рэпер Джиган отреагировал на недавнее сообщение российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

«Опять похмелье?» Джиган ответил на высказывание А. Емельяненко
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

«Что-то «булка с маслом» притих. Правильно, передумал получать по лысой голове?» — писал ранее Александр, обращаясь к Джигану в своих социальных сетях.

«Дед, опять похмелье?» — ответил Джиган в комментариях.

В последнем бою Александр встречался уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени.

Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.

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MMA,Александр Емельяненко,Джефф Монсон,
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