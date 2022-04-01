«Опять похмелье?» Джиган ответил на высказывание А. Емельяненко

Известный рэпер Джиган отреагировал на недавнее сообщение российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

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«Что-то «булка с маслом» притих. Правильно, передумал получать по лысой голове?» — писал ранее Александр, обращаясь к Джигану в своих социальных сетях.

«Дед, опять похмелье?» — ответил Джиган в комментариях.

В последнем бою Александр встречался уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени.

Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.