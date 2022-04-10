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4 часа назад

Пётр Ян потерпел третье поражение в карьере

Чемпионат.comиещё 15

В ночь с 9 на 10 апреля мск проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 273. В основном карде в соглавном бою российский боец Пётр Ян встретился с действующим чемпионом промоушена, представителем США Алджэмейном Стерлингом.

Пётр Ян потерпел третье поражение в карьере
Фото: UFCUFC

Бой завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. Это поражение стало третьим в профессиональной карьере Яна.

В главном бою австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.

Ранее на турнире россиянин Алексей Олейник победил представителя США Джареда Вандераа. Бой завершился в первом раунде

Также в рамках основного карда шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил представителя Бразилии Гилберта Бёрнса. Победу Чимаев одержал благодаря решению судей.

MMA,Хамзат Чимаев,Александр Волкановски,Алексей Олейник,
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