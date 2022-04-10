Петр Ян обратился к болельщикам после поражения от Стерлинга

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян заявил в сторис на своей странице в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), что поражение от американца Алджамейна Стерлинга не заставит его опустить руки. Он продолжит готовиться к следующим поединкам. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: UFC UFC

«Спасибо всем за вашу поддержку. Бой сложился так, как сложился. Не в нашу пользу, но будем двигаться дальше. Не стоит опускать руки, на этом жизнь не заканчивается, еще подеремся», - сообщил Ян.

Журналисты напомнили, что в ночь на воскресенье в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся матч-реванш за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Яном и Стерлингом. Российский боец уступил своему противнику раздельным решением судей. Ему не удалось завоевать титул чемпиона в легчайшем весе.