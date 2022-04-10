Петр Ян обратился к болельщикам после поражения от Стерлинга

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян заявил в сторис на своей странице в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), что поражение от американца Алджамейна Стерлинга не заставит его опустить руки. Он продолжит готовиться к следующим поединкам. Об этом пишет РИА «Новости».
«Спасибо всем за вашу поддержку. Бой сложился так, как сложился. Не в нашу пользу, но будем двигаться дальше. Не стоит опускать руки, на этом жизнь не заканчивается, еще подеремся», - сообщил Ян.
Журналисты напомнили, что в ночь на воскресенье в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся матч-реванш за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Яном и Стерлингом. Российский боец уступил своему противнику раздельным решением судей. Ему не удалось завоевать титул чемпиона в легчайшем весе.
Отмечается, что Петр Ян встретился со Стерлингом второй раз. После первого боя, прошедшего в 2021 году, россиянина дисквалифицировали за запрещенный удар коленом в голову.