Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
2 часа назад

Петр Ян обратился к болельщикам после поражения от Стерлинга

Илья Родин

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян заявил в сторис на своей странице в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), что поражение от американца Алджамейна Стерлинга не заставит его опустить руки. Он продолжит готовиться к следующим поединкам. Об этом пишет РИА «Новости».

Петр Ян обратился к болельщикам после поражения от Стерлинга
Фото: UFCUFC

«Спасибо всем за вашу поддержку. Бой сложился так, как сложился. Не в нашу пользу, но будем двигаться дальше. Не стоит опускать руки, на этом жизнь не заканчивается, еще подеремся», - сообщил Ян.

Журналисты напомнили, что в ночь на воскресенье в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся матч-реванш за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Яном и Стерлингом. Российский боец уступил своему противнику раздельным решением судей. Ему не удалось завоевать титул чемпиона в легчайшем весе.

Отмечается, что Петр Ян встретился со Стерлингом второй раз. После первого боя, прошедшего в 2021 году, россиянина дисквалифицировали за запрещенный удар коленом в голову.

MMA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители