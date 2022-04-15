Сложный бой для Немкова и попытка реванша от Фрейре. Анонс главных боев Bellator 277. Питбуль не сможет вернуть пояс

15 апреля в Сан-Хосе (США) состоится вечер смешанных единоборств Bellator 277. Россиянин Вадим Немков встретится с Кори Андерсоном, а Эй Джей Макки и Патрисио Фрейре проведут бой-реванш. Кроме того, Аарон Пико сразится с Адли Эдвардсом. Получи фрибет 2000 рублей и сделай ставку на своего фаворита!

Фото: Bellator 221 victory Bellator 221 victory

Немков заберет Гран-при

Вадим Немков уверенно идет по полутяжелому дивизиону Bellator. 7 боев в этой организации - 7 побед. А теперь россиянин близок к победе в Гран-при. Но для этого нужно победить Кори Андерсона по прозвищу Овертайм.

Этот соперник по зубам Немкову, но легкой прогулки ждать не стоит. Бывший боец UFC сейчас в отличной форме, а его агрессивный стиль ведения боя привлекает зрителей. Кори включает режим берсерка и прессингует соперников с первых же секунд боя. Единственная проблема - защитой Андерсон частенько пренебрегает. Отсюда и проблемы. В UFC Кори не смог победить ни одного серьезного соперника. Поэтому и покинул организацию. Хотя сам Овертайм называет причиной мизерные гонорары.

Что до россиянина, то он уверенно движется вверх по своей карьере. Он совершенно не прочь будет порубиться с Андерсоном, но делать это будет куда правильнее в тактическом плане. Не прочь Вадим и подраться в партере.Такого соперника у Андерсона еще не было. Бой не станет легкой прогулкой для россиянина, но победить он должен.

Главная задача Немкова - затащить Андерсона в поздние раунды. В последний раз Кори проводил в октагоне 25 минут 9 лет назад. Поэтому чем дальше, тем тяжелее ему будет. Ну а Немков в конце концов просто задавит его своей ударной мощью. Даже несмотря на разницу в габаритах не в пользу Вадима. Ставки на победу Немкова принимаются за 1.61.

Макки повторит урок для Фрейре

Эй Джей Макки и Патрисио Фрейре проведут реванш, на кону будет стоять титул в полулегком весе. В июле 2021 года Макки отобрал пояс у Питбуля, победив его удушающим приемом. И вот Фрейре хочет вернуть себе титул.

Правда, совершенно непонятно, как Питбуль собирается это делать. Он классный боец, но уступает сопернику практически во всех компонентах. У Макки преимущество в антропометрии и мощнее удар, он ничем не уступает, а пожалуй что и превосходит соперника в скорости. А еще американец очень хорош в грэпплинге. Вероятно, этот бой пройдет по сценарию первого поединка: Макки будет работать на дистанции, в какой-то момент сможет пошатнуть Питбуля и доведет дело до победы сабмишном. На счету Макки 18 побед, наверняка скоро мы увидим его в UFC. Winline предлагает поставить на очередной успех Эй Джея с коэффициентом 1.30.

Смена соперника - не помеха для Пико

Аарон Пико - восходящая звезда смешанных единоборств. По крайней мере, так считает менеджер Хабиба Нурмагомедова и Камару Усмана Али Абдель-Азиз. Пико начинал карьеру в Bellator неидеально, у него уже 3 поражения, но прямо сейчас он в полном порядке и идет на серии из 5 побед подряд. Он прекрасно работает в стойке, но и грэпплинг ему не чужд.

Изначально Пико должен был драться с Джереми Кеннеди, но буквально за неделю до боя стало известно, что тот получил тяжелую травму. Замену Кеннеди нашли в лице Адли Эдвардса. Для него это будет дебют в Bellator, но он неплохо проявил себя на региональных турнирах. Не самый плохой вариант для экстренной замены.

Другой вопрос, что у Эдвардса практически не было времени на подготовку к бою. Его нельзя назвать мешком, но преимущество явно будет у Пико. На победу Аарона дают жалкие 1.12. Но не сыграет ли злую шутку с Пико такая всеобщая уверенность в его победе? Шансы Эдвардса оценивают коэффициентом 6.00. Если сенсация случится, с 2000 рублей вы можете получить 12000.