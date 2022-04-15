Харитонов признался в желании получить гражданство США

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов рассказал, что получение гражданства США позволит ему беспрепятственно участвовать в турнирах. Об этом пишет «РБ Спорт».
По словам Харитонова, желание иметь двойное гражданство - это нормально для спортсмена. Американский паспорт позволит ему беспрепятственно въезжать в США для участия в турнирах Bellator.
«Не надо получать никаких виз. Вот у меня закончилась виза: как я ее получу в Америке? Мне сейчас Bellator должен сделать петицию. Но пока не делают из-за политической ситуации», — рассказал боец.
Напомним, с 12 мая 2021 года посольство США в Москве прекратило выдавать визы и сокращает список консульских услуг. Ими теперь могут воспользоваться только американцы в чрезвычайных ситуациях, таких как истечение срока действия виз или наступление смерти.