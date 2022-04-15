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5 часов назад

Боец Харитонов признался в желании получить гражданство США

Елена Прошина

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов рассказал, что получение гражданства США позволит ему беспрепятственно участвовать в турнирах. Об этом пишет «РБ Спорт».

Харитонов признался в желании получить гражданство США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Харитонова, желание иметь двойное гражданство - это нормально для спортсмена. Американский паспорт позволит ему беспрепятственно въезжать в США для участия в турнирах Bellator.

«Не надо получать никаких виз. Вот у меня закончилась виза: как я ее получу в Америке? Мне сейчас Bellator должен сделать петицию. Но пока не делают из-за политической ситуации», — рассказал боец.

Напомним, с 12 мая 2021 года посольство США в Москве прекратило выдавать визы и сокращает список консульских услуг. Ими теперь могут воспользоваться только американцы в чрезвычайных ситуациях, таких как истечение срока действия виз или наступление смерти.

MMA,Сергей Харитонов,
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