Дастин Порье намерен вернуться в октагон

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, что организация не рассматривает проведение боя между Генри Сехудо и Конором Макгрегором.

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«Сехудо больше не дерётся. Он на пенсии, Генри знает, что ему нужно сделать, чтобы вернуться и получить, что он хочет. Я имею в виду, что ваши дерьмовые разговоры в соцсетях не приведут к бою», — приводит слова Уайта TMZ.

35-летний Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине), является трёхкратным Панамериканским чемпионом. Ранее Генри сообщил о возможном возобновлении карьеры.