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13 часов назад

Дана Уайт отреагировал на слухи о возможном бое между Сехудо и Макгрегором

Чемпионат.comиещё 2

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, что организация не рассматривает проведение боя между Генри Сехудо и Конором Макгрегором.

Дастин Порье намерен вернуться в октагон
Фото: ReutersReuters

«Сехудо больше не дерётся. Он на пенсии, Генри знает, что ему нужно сделать, чтобы вернуться и получить, что он хочет. Я имею в виду, что ваши дерьмовые разговоры в соцсетях не приведут к бою», — приводит слова Уайта TMZ.

35-летний Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине), является трёхкратным Панамериканским чемпионом. Ранее Генри сообщил о возможном возобновлении карьеры.

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.

MMA,Генри Сехудо,Дана Уайт,Конор Макгрегор,
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