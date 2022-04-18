Боец UFC поблагодарил за победу мафиози, находящегося в розыске

Тунисский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мунир Лаззез поблагодарил ирландского мафиози Даниэля Кинахана после победы на турнире UFC Vegas 51.
"Я хотел бы поблагодарить своих тренеров и своего брата Даниэля Кинахана. Без него я бы никогда не стал тем человеком, которым я являюсь сегодня, и не довел бы свою карьеру до этого момента", — сказал боец.
Лаззес одержал победу над швейцарцем Анжем Луса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27). Бой прошел в полусредней весовой категории.
44-летний Кинахан — член организованной преступной группировки, которая, как утверждается, участвует в отмывании денег, торговле наркотиками и огнестрельным оружием, а также убийствах.
Министерство финансов США обещает за помощь в поимке ирландца $5 млн.
Ранее Андреас Майкл, тренер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, на YouTube-канале ESPN MMA рассказал о планах спортсмена на ближайшее время.
"Я думаю, сначала Колби Ковингтон, а затем Камару Усман. Мы готовы сражаться с лучшими. Это очень интересный сценарий. Мы просто должны продолжать шагать вперед", — сказал Майкл.