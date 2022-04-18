Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
1 час назад

Боец UFC после победы поблагодарил ирландского мафиози, которого разыскивают в США

Газета.Ruиещё 1

Тунисский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мунир Лаззез поблагодарил ирландского мафиози Даниэля Кинахана после победы на турнире UFC Vegas 51.

Боец UFC поблагодарил за победу мафиози, находящегося в розыске
Фото: fight.rufight.ru

"Я хотел бы поблагодарить своих тренеров и своего брата Даниэля Кинахана. Без него я бы никогда не стал тем человеком, которым я являюсь сегодня, и не довел бы свою карьеру до этого момента", — сказал боец.

Лаззес одержал победу над швейцарцем Анжем Луса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27). Бой прошел в полусредней весовой категории.

44-летний Кинахан — член организованной преступной группировки, которая, как утверждается, участвует в отмывании денег, торговле наркотиками и огнестрельным оружием, а также убийствах.

Министерство финансов США обещает за помощь в поимке ирландца $5 млн.

Ранее Андреас Майкл, тренер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, на YouTube-канале ESPN MMA рассказал о планах спортсмена на ближайшее время.

"Я думаю, сначала Колби Ковингтон, а затем Камару Усман. Мы готовы сражаться с лучшими. Это очень интересный сценарий. Мы просто должны продолжать шагать вперед", — сказал Майкл.

MMA,Хамзат Чимаев,Колби Ковингтон,Казначейство США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители