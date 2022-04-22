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1 час назад

Александр Емельяненко подписал контракт на следующий бой

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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что подписал контракт на следующий поединок.

Емельяненко подписал контракт на новый бой
Фото: ТАССТАСС

«Контракт подписан. Все подробности — в понедельник! Гадать осталось недолго», – написал Емельяненко в своём телеграм-канале.

Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей одержал Емельяненко. Отметим, что спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде праздновал Монсон.

MMA,Александр Емельяненко,Джефф Монсон,
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