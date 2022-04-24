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1 час назад

Россиянин Хандожко нокаутировал соперника на турнире UFC

News.ru

Российский боец смешанных единоборств Сергей Хандожко одержал победу над американцем Дуайтом Грантом нокаутом во втором раунде. Встреча прошла в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Fight Night 205.

Россиянин Хандожко нокаутировал соперника на турнире UFC
Фото: vk.com/siiriisvk.com/siiriis

Это был первый поединок для россиянина за 2,5 года. Он завершил встречу победой техническим нокаутом на последней минуте второго раунда. По итогам турнира Хандожко и Грант были премированы как участники «боя вечера». Бойцы получили по $50 тысяч.

Таким образом, Сергей одержал 28-ю победу в ММА при шести поражениях. Для его оппонента это поражение стало пятым в карьере при 11 победах. В рамках UFC Хандожко победил шведа Ростема Акмана и проиграл соотечественнику Рустаму Хабилову.

MMA,Рустам Хабилов,
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