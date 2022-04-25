Федор Емельяненко потребовал отставки президента Союза ММА Габдуллина

Союз ММА России и экс-председатель наблюдательного совета организации Федор Емельяненко потребовали отставки президента союза Радмира Габдуллина. Федор Емельяненко на минувшей неделе оставил должность в Союзе ММА из-за разногласий с Габдуллиным.
«Президиум собирался 20 апреля с участием Федора Емельяненко. Радмиру Габдуллину было выражено недоверие. Его призвали написать заявление об уходе со своего поста. Отчетно-выборная конференция планируется на 5 июня в Астрахани», — приводит слова источника ТАСС.
Федор Емельяненко занимал должность президента Союза ММА с 2012 по 2018 годы. После пост занял Габдуллин, а боец стал почетным президентом организации.