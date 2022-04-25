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54 минуты назад

Федор Емельяненко потребовал отставки президента Союза ММА Габдуллина

Inoprosportиещё 7

Союз ММА России и экс-председатель наблюдательного совета организации Федор Емельяненко потребовали отставки президента союза Радмира Габдуллина. Федор Емельяненко на минувшей неделе оставил должность в Союзе ММА из-за разногласий с Габдуллиным.

Федор Емельяненко потребовал отставки президента Союза ММА Габдуллина
Фото: ТАССТАСС

«Президиум собирался 20 апреля с участием Федора Емельяненко. Радмиру Габдуллину было выражено недоверие. Его призвали написать заявление об уходе со своего поста. Отчетно-выборная конференция планируется на 5 июня в Астрахани», — приводит слова источника ТАСС.

Федор Емельяненко занимал должность президента Союза ММА с 2012 по 2018 годы. После пост занял Габдуллин, а боец стал почетным президентом организации.

MMA,Радмир Габдуллин,Федор Емельяненко,
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