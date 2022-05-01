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1 час назад

Орловский победил Коллье на турнире UFC в Лас-Вегасе

ТАССиещё 2

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе белорус Андрей Орловский победил американца Джейка Коллье на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Орловский победил Коллье на турнире UFC в Лас-Вегасе
Фото: UFCUFC

Поединок завершился победой 43-летнего Орловского раздельным решением судей.

Орловский одержал 34-ю победу в смешанных единоборствах, на его счету 20 поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Коллье одержал 13 побед в профессиональной карьере и потерпел семь поражений.

В главном бою вечера Марлон Вера из Эквадора единогласным решением судей победил американца Роба Фонта.

MMA,Марлон Вера,Андрей Орловский,
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