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1 час назад

АЛЕКСАНДР РОМАНОВ БРОСИЛ ВЫЗОВ ДЖОНУ ДЖОНСУ

Чемпионат.com

Молдавский боец Александр Романов рассказал о том, что он хотел бы провести бой с американцем Джоном Джонсом.

Александр Романов бросил вызов Джону Джонсу
Фото:  UFC Russia UFC Russia

«Я слышал, что Джон Джонс хочет вернуться в игру. Это будет очень хороший бой, потому что у него тоже очень хорошая борьба, и это будет очень интересное противостояние в UFC», – приводит слова Романова MMAFighting.

В ночь с 30 апреля на 1 мая мск проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 53. В рамках предварительного карда молдавский боец Александр Романов встретился с американцем Чейзом Шерманом.

Бой завершился победой Романова в первом раунде болевым приёмом. В результате молдавский боец одержал 16-ю победу в 16 боях в смешанных единоборствах.

MMA,Джон Джонс,Александр Романов,
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