Чимаев обратился с вопросом к Макгрегору

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своём «твиттере», обратившись к бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору. В последнее время Макгрегор активен у себя в социальных сетях, показывая фото и видео со своей новой яхтой.

Фото: ufc ufc

«Когда закончится твой отпуск?» — написал Чимаев.

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.