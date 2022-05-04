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45 минут назад

Чимаев может провести бой с Диазом на UFC 276

Чемпионат.com

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев может встретиться с американцем Нейтом Диазом. Их поединок может состояться на турнире по смешанным единоборствам UFC 276, который пройдёт в ночь на 3 июля мск. Кард боёв случайно попал в кадр во время недавнего подкаста, который вёл президент UFC Дана Уайт.

Чимаев может провести бой с Диазом на UFC 276
Фото: UFCUFC

Напомним, в декабре Диаз заявлял, что не станет драться с Чимаевым, мотивировав отказ тем, что Хамзат провёл не так много боёв в промоушене.

Последний поединок Нейт провёл в июне 2021 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардс. Что касается Чимаева, то он в последний раз сражался с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Противостояние прошло на UFC 273 и продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату.

MMA,Хамзат Чимаев,Дана Уайт,
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