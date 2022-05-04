Чимаев может провести бой с Диазом на UFC 276

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев может встретиться с американцем Нейтом Диазом. Их поединок может состояться на турнире по смешанным единоборствам UFC 276, который пройдёт в ночь на 3 июля мск. Кард боёв случайно попал в кадр во время недавнего подкаста, который вёл президент UFC Дана Уайт.

Фото: UFC UFC

Напомним, в декабре Диаз заявлял, что не станет драться с Чимаевым, мотивировав отказ тем, что Хамзат провёл не так много боёв в промоушене.