Оливейра не сделал вес и лишился статуса чемпиона UFC

Чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра провалил взвешивание перед титульным поединком с Джастином Гэтжи.

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Из-за этого бразилец лишится титула чемпиона организации. Теперь его соперник может выиграть титул, если победит.

Оливейра же в любом случае освободит его. Бой состоится в ночь на 8 мая на стадионе «Футпринт Центр» в Финиксе (США).

Напомним, Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив американца Майкла Чендлера.

Последний бой Чарльз провёл с представителем США Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.