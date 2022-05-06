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45 минут назад

Оливейра не сделал вес и лишился статуса чемпиона UFC в лёгком дивизионе

Чемпионат.comиещё 5

Чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра провалил взвешивание перед титульным поединком с Джастином Гэтжи.

Оливейра не сделал вес и лишился статуса чемпиона UFC
Фото: аррарр

Из-за этого бразилец лишится титула чемпиона организации. Теперь его соперник может выиграть титул, если победит.

Оливейра же в любом случае освободит его. Бой состоится в ночь на 8 мая на стадионе «Футпринт Центр» в Финиксе (США).

Напомним, Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив американца Майкла Чендлера.

Последний бой Чарльз провёл с представителем США Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.

Джастин Гэтжи провёл свой последний поединок в ноябре 2021 года, единогласным решением судей победив Майкла Чендлера в соглавном поединке UFC 268.

MMA,Чарльз Оливейра,Джастин Гэтжи,Майкл Чендлер,
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