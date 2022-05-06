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1 час назад

Чендлер–Фергюсон. Бойцы UFC сделали прогноз на бой

Vringe.comиещё 1

В ночь с 7 на 8 мая в Финиксе (США) состоится турнир UFC 274, в рамках основного карда которого в октагон выйдут известные американские легковесы Майкл Чендлер (22-7) и Тони Фергюсон (25-6).

Чендлер–Фергюсон. Бойцы UFC сделали прогноз на бой
Фото: globallookpressgloballookpress

Предлагаем вашему вниманию прогнозы бойцов UFC на предстоящий поединок.

Подробное превью от vRINGe: UFC 274: Оливейра–Гэтжи. Пройти через ад

Джо Лоузон: «Должен выбрать Чендлера, у него плохой стиль для Фергюсона на данном этапе его карьеры».

Чейз Хупер: «Печально это говорить, но я выбираю Чендлера. Он похож на Гэтжи и его взрывная манера станет решающей разницей».

Брэндон Ройвэл: «Если честно, никогда не знаешь, чего ждать от Фергюсона, но я скажу, что после года простоя Тони вернётся со щитом».

Роб Фонт: «Думаю, Чендлер победит».

Драккар Клозе: «Предвижу победу Чендлера, Фергюсон просто больше не похож на самого себя».

Майкл Чендлер – Тони Фергюсон: прогноз на бой 8 мая

Грант Доусон: «Я выбираю Чендлера. Думаю, с Фергюсоном покончено. Его время прошло, и его странности сыграли с ним злую шутку».

Эрик Андерс: «Оба парня припёрты к стенке, и нам нужно увидеть, что покажет Тони. Но я всё же думаю, Чендлер выиграет, потому что Фергюсон уже не похож на самого себя».

Фернандо Гарсия: «Чендлер. Мне нравится Фергюсон, но я думаю, он уже далёк от себя прежнего».

Винс Моралес: «Я ставлю на Чендлера, основываясь на том, как в последнее время выглядит Фергюсон».

Брэндон Дженкинс: «Не хочу, чтобы Тони снова проиграл, но всё же думаю, что он принял слишком большой урон, да и возраст сказался. Думаю, Чендлер победит решением судей».

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