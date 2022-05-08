Чендлер отправил в глубокий нокаут Фергюсона на UFC 274

В главном карде турнира UFC 274 состоялся бой между Тони Фергюсоном и Майклом Чендлером. Поединок завершился на первых секундах второго раунда после того, как Чендлер нокаутировал соперника резким ударом ноги в голову.

Фото: Troy Taormina/USA TODAY Sports Troy Taormina/USA TODAY Sports

Видео эпизода доступно на сайте Sport24. Таким образом, 36-летний Чендлер сумел оправиться после двух поражений подряд – от Чарльза Оливейры и Джастина Гэтжи. Для 38-летнего Фергюсона же это поражение стало четвертым кряду, ранее американец уступил Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу.

Напомним, главным событием ивента в Лас-Вегасе станет бой Чарльз Оливейра — Джастин Гейджи за титул UFC в среднем весе. Оливейра провалил взвешивание, из-за чего лишится чемпионского пояса. В со-главном бою Роуз Намаюнас проведет вторую защиту титул UFC в женском минимальном весе. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.