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1 час назад

Александр Емельяненко хочет реванша

Чемпионат.com

звестный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав о желании провести реванш с представителем Бразилии Марсио Сантосом.

Александр Емельяненко хочет реванша
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

«Надо будет провести реванш с Сантосом», — написал Емельяненко.

Первый бой между Емельяненко и Сантосом прошёл в ноябре прошлого года. Поединок закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для российского бойца то поражение стало девятым в карьере. Для Марсио победа стала 17-й в карьере.

MMA,Александр Емельяненко,
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