Александр Емельяненко хочет реванша

Первый бой между Емельяненко и Сантосом прошёл в ноябре прошлого года. Поединок закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для российского бойца то поражение стало девятым в карьере. Для Марсио победа стала 17-й в карьере.