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1 час назад

Глава UFC заявил о желании провести поединок Оливейры и Махачева

Lenta.ru

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил о желании провести поединок бразильца Чарльза Оливейры против россиянина Ислама Махачева. Об этом он рассказал на пресс-конференции после турнира UFC 274.

Глава UFC заявил о желании провести поединок Оливейры и Махачева
Фото: ReutersReuters

«После сегодняшнего боя Оливейры я, если честно, подумываю свести его с Махачевым», — заявил президент промоушена.

Он отметил, что изучит доступные варианты для проведения боя.

8 мая Оливейра одержал победу над американцем Джастином Гейджи, успешно проведя удушающий прием в первом раунде. Чемпионский пояс, которым владел бразилец, остался вакантным, так как он был лишен титула из-за проваленной процедуры взвешивания. Всего на его счету 33 победы при восьми поражениях в ММА. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

Ранее Махачев оценил свои шансы в возможной схватке с Оливейрой. Россиянин отметил, что превосходит бразильца в борьбе в партере.

«Не могу сказать, насколько он опасен. Да, у него хорошая ударка, он прибавил в тайском боксе. Но в борьбе ему против меня нечего делать», — отметил Махачев.

Махачев одержал десять побед подряд в рамках UFC. Всего на его счету 22 победы при одном поражении в ММА.

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,
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