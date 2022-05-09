Диас назвал Чимаева и Макгрегора трусами

Американский боец смешанного стиля (MMA) Нейт Диас обратился к шведу Хамзату Чимаеву и ирландцу Конору Макгрегору. Он опубликовал пост в Twitter.

Фото: Reuters Reuters

Диас назвал соперников травмированными трусами.

«Я не понимаю, почему они несут всякое дерьмо, будучи сломанными», — подчеркнул он.

4 мая стало известно о возможном поединке Чимаева и Диаса. Журналист Джед Гудман опубликовал в Twitter скриншот, где виден список боев, которые состоятся на турнире UFC 276 в ночь на 3 июля. В их числе есть противостояние Чимаева и Диаса. При этом ранее американец отверг возможность провести поединок со шведом и назвал его новичком.