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1 час назад

Диас назвал Чимаева и Макгрегора трусами

Lenta.ru

Американский боец смешанного стиля (MMA) Нейт Диас обратился к шведу Хамзату Чимаеву и ирландцу Конору Макгрегору. Он опубликовал пост в Twitter.

Диас назвал Чимаева и Макгрегора трусами
Фото: ReutersReuters

Диас назвал соперников травмированными трусами.

«Я не понимаю, почему они несут всякое дерьмо, будучи сломанными», — подчеркнул он.

4 мая стало известно о возможном поединке Чимаева и Диаса. Журналист Джед Гудман опубликовал в Twitter скриншот, где виден список боев, которые состоятся на турнире UFC 276 в ночь на 3 июля. В их числе есть противостояние Чимаева и Диаса. При этом ранее американец отверг возможность провести поединок со шведом и назвал его новичком.

26 апреля Диас отказался от проведения третьего поединка с Макгрегором. «Я пытался драться со всеми, и ничего не вышло, что за дела в UFC? Я не буду драться с Конором, он отстой», — написал он. Американец попросил не тормозить его и выразил желание получить нормального соперника.

MMA,Хамзат Чимаев,Диас Нейт,Конор Макгрегор,
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