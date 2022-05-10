Боец UFC Чимаев назвал Нейта Диаза собакой

Шведский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев ответил на слова Нейта Диаза, который обвинил его в трусости.
"Псина, тебе должно быть стыдно открывать свой рот. Ты раз 10 отказался от боя", - написал Чимаев в соцсетях.
На турнире UFC 273 Хамзат Чимаев одержал победу над Гилбертом Бернсом. Он впервые не сумел досрочно закончить поединок. Вероятным соперником Чимаева в следующем бою станет американец Колби Ковингтон. Победа над Бернсом стала 11-й в карьере для Чимаева. Швед ни разу не уступал в профессиональных MMA.
Ранее шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился мнением о шведском форварде итальянского "Милана" Златане Ибрагимовиче.
"Нормальный парень. Cвой чувак. Вообще, оcобенно за футболом, еcли чеcтно, не cлежу. Я небольшой фанат. Вcе говорят, что он дерзкий парень. Боевой дух. Приглашу ли его заниматьcя в cвой зал? Да нет, пуcть футболом занимаетcя", — сказал боец.