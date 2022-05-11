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1 час назад

Александр Емельяненко проведет поединок с Дациком

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко анонсировал поединок с Вячеславом Дациком. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.

Александр Емельяненко проведет поединок с Дациком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поединок по правилам бокса пройдет в Москве в сентябре. Соперники уже подписали контракт на бой.

8 марта Емельяненко бросил вызов трем спортсменам. 40-летний тяжеловес обратился к пауэрлифтеру Михаилу Кокляеву, а также к бойцам MMA Вячеславу Дацику и Магомеду Исмаилову. Емельяненко предложил им поединок по правилам бокса.

В своем последнем поединке Емельяненко 23 февраля победил американца Джеффа Монсона. Схватка прошла под эгидой промоушена Hardcore Fighting на голых кулаках.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. В ММА спортсмен провел 38 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений. Еще один поединок завершился вничью.

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского. В последнее время Дацик сосредоточен на выступлениях в поп-MMA и поединках по правилам бокса или кикбоксинга.

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