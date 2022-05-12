Дацик против Емельяненко: миф или реальность

Руководитель Hardcore Fighting анонсировал долгожданный поединок между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком, который может состояться в сентябре.

Фото: Советский спорт Советский спорт

Анатолий Сульянов заявил, что Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко проведут поединок по правилам бокса в рамках Hardcore Boxing в сентябре, событие пройдет в Москве на «ВТБ-Арене».

РАНО РАДОВАТЬСЯ

До боя слишком много времени, в отношении Вячеслава Дацика сомнений почти нет, а вот Александр Емельяненко. мягко говоря. может «устать»… Многие российские промоушены бояться ставить Емельяненко в свой кард, понимая, что он может не выйти на поединок в самый последний момент, но Анатолий Сульянов решил снова рискнуть, а риск, как мы знаем, дело благородное.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ЕМЕЛЬЯНЕНКО И ДАЦИКА

Очень много лет эти парни оскорбляют друг друга в сети, они оба имели неоднократные проблемы с законом и находились в местах не столь отдаленных. Скандалы, интриги и споры — это их нормальное состояние, которое имеет богатую историю и не выдумано промоутерами.

СПОРТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ