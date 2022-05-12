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58 минут назад

Дацик против Емельяненко: миф или реальность

Советский спорт

Руководитель Hardcore Fighting анонсировал долгожданный поединок между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком, который может состояться в сентябре.

Дацик против Емельяненко: миф или реальность
Фото: Советский спортСоветский спорт

Анатолий Сульянов заявил, что Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко проведут поединок по правилам бокса в рамках Hardcore Boxing в сентябре, событие пройдет в Москве на «ВТБ-Арене».

РАНО РАДОВАТЬСЯ

До боя слишком много времени, в отношении Вячеслава Дацика сомнений почти нет, а вот Александр Емельяненко. мягко говоря. может «устать»… Многие российские промоушены бояться ставить Емельяненко в свой кард, понимая, что он может не выйти на поединок в самый последний момент, но Анатолий Сульянов решил снова рискнуть, а риск, как мы знаем, дело благородное.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ЕМЕЛЬЯНЕНКО И ДАЦИКА

Очень много лет эти парни оскорбляют друг друга в сети, они оба имели неоднократные проблемы с законом и находились в местах не столь отдаленных. Скандалы, интриги и споры — это их нормальное состояние, которое имеет богатую историю и не выдумано промоутерами.

СПОРТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Она на самом минимальном уровне. Оба спортсмена находятся далеко не в лучшей форме. Александр Емельяненко свою нокаутирующую мощь потерял, а удар держит совсем плохо. В Вячеславе Дацике нет ничего впечатляющего, но он может попасть и сделать это очень сильно. Когда-то эти бойцы находились на совершенно разном уровне, но сейчас сравнялись. В ближайшее время они могут «порадовать» публику своим поединком, а могут и расстроить…

MMA,Вячеслав Дацик,Александр Емельяненко,
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