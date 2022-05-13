Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+21° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Сен-Пьер заявил о лжи главы UFC из-за боя с Нурмагомедовым

Lenta.ru

Бывший боец смешанного стиля (MMA), канадец Жорж Сен-Пьер заявил о лжи президента UFC Дэйны Уайта из-за несостоявшегося боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит Middle Easy.

Сен-Пьер заявил о лжи главы UFC из-за боя с Нурмагомедовым
Фото: ТАССТАСС

Спортсмен вспомнил, что после завершения Нурмагомедовым карьеры Уайт связался с ним и дал понять, что россиянин согласен на поединок, хотя тот не планировал больше драться.

«Он обманул меня. Сначала они обратились с предложением ко мне, а затем к Хабибу. Я знаю, что он врал мне. Сейчас Уайт может говорить: "Зачем Сен-Пьеру драться в боксе? Он ведь отказался от боя с Хабибом". Хитрый ход», — заявил Сен-Пьер.

Нурмагомедов покинул MMA осенью 2021 года. Он объявил о своем решении сразу после победы над Джастином Гейджи и очередной защиты титула чемпиона UFC в легком весе. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках. Он трижды защитил пояс чемпиона UFC в легком весе и возглавляет рейтинг лучших бойцов организации вне учета весовых категорий.

Сен-Пьер покинул MMA в феврале 2019-го. Желание подраться с экс-чемпионом выражал Нурмагомедов. По версии самого канадца, долгое время в схватке не было заинтересовано именно руководство UFC.

MMA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители