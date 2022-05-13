Сен-Пьер заявил о лжи главы UFC из-за боя с Нурмагомедовым

«Он обманул меня. Сначала они обратились с предложением ко мне, а затем к Хабибу. Я знаю, что он врал мне. Сейчас Уайт может говорить: "Зачем Сен-Пьеру драться в боксе? Он ведь отказался от боя с Хабибом". Хитрый ход», — заявил Сен-Пьер.