Боец UFC Джонсон назвал Хабиба Нурмагомедова милым монстром

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Джонсон вспомнил о проигранном поединке экс-чемпиону промоушена в легком весе с Хабиб Нурмагомедовым. Его слова передает "Спорт-Экспресс".
Джонсон и Нурмагомедов встречались в ноябре 2016 года на турнире UFC 205. Тогда россиянин победил кимурой.
"Мне даже хотелось ответить ему: "Тебе придется сломать мне руку, чтобы я сдался". Честно, я уже сам был близок к тому, что постучать. Что касается Хабиба, он монстр, но милый монстр. Он мог сломать руку и Джастину Гэтжи, но не стал этого делать, потому что не хотел огорчать его родителей. Снимаю перед ним шляпу за то, что он думает о таких вещах", - сказал Джонсон.
Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер Хабиба — скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. EFC провела свое первое мероприятие в США 28 января 2022 года. На данный момент лига Хабиба провела 42 турнира.
Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер рассказал о переговорах с главой промоушена Даной Уайтом о проведении поединка с Хабибом Нурмагомедовым.