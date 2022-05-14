Боец UFC Джонсон назвал Хабиба Нурмагомедова милым монстром

"Мне даже хотелось ответить ему: "Тебе придется сломать мне руку, чтобы я сдался". Честно, я уже сам был близок к тому, что постучать. Что касается Хабиба, он монстр, но милый монстр. Он мог сломать руку и Джастину Гэтжи, но не стал этого делать, потому что не хотел огорчать его родителей. Снимаю перед ним шляпу за то, что он думает о таких вещах", - сказал Джонсон.