Кадыров рассказал про подарок Чимаева

«После оглушительной победы над бразильцем Гилбертом Бернсом "Чеченский волк" Хамзат Чимаев по возвращении в родные края первым делом наведался ко мне в гости. Я с большим удовольствием встретился с нашим непобежденным бойцом и лично поздравил его с победой. Также Хамзат не забыл о моей приверженности к спорту и здоровому образу жизни и вручил мне памятные подарки в виде спортивной экипировки», — написал Кадыров в своих социальных сетях.