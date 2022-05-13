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1 час назад

Кадыров рассказал про подарок Чимаева

Елена Прошина

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о встрече со шведским бойцом ММА Хамзатом Чимаевым. Спортсмен нанес визит в Грозный, передает Sports.ru.

Кадыров рассказал про подарок Чимаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После оглушительной победы над бразильцем Гилбертом Бернсом "Чеченский волк" Хамзат Чимаев по возвращении в родные края первым делом наведался ко мне в гости. Я с большим удовольствием встретился с нашим непобежденным бойцом и лично поздравил его с победой. Также Хамзат не забыл о моей приверженности к спорту и здоровому образу жизни и вручил мне памятные подарки в виде спортивной экипировки», — написал Кадыров в своих социальных сетях.

В Sports.ru отметили, что Чимаев подарил главе Чечни боксерские перчатки.

Напомним, что боец является уроженцем Чечни. Он покинул Россию в возрасте 19 лет, когда его семья переехала в Швецию. Кадыров помог спортсмену восстановиться после коронавируса, он отговорил Чимаева от завершения карьеры и пригласил на тренировки в Чечню.

MMA,Рамзан Кадыров,
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