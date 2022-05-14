Оливейра рассказал, как его семья помогла собрать деньги на первый бой

Я отправился туда без единого доллара в кармане. Приехав туда, мы отправились прямо в отель, и я помню, что завтрак был включен в стоимость проживания. Завтрак длился до 11 утра, а мы доехали туда в 10:30, поэтому первым делом пошли в ресторан.