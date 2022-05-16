«Хабиб побил Порье и Гейджи легче, чем Оливейра»

Ветеран ММА Чейл Соннен сравнил победы Чарльза Оливейры и Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье и Джастином Гейджи.

«Оливейра побил Дастина Порье на 61 секунду быстрее, чем Хабиб, это правда. Чарльз побил Джастина Гейджи на четыре минуты быстрее, чем Хабиб. Но я пересмотрел эти бои и пришел к выводу, что Хабиб побил этих парней легче,

Скажите, я придурок? Только что я озвучил цифры, которые никогда не врут, и сам же спорю с этим заявлением. Более того, я уверен, что вы ни от кого не слышали того, что я только что сказал.

Вы знали про этот забавный факт, что Оливейра побил Порье на 61 секунду быстрее Хабиба и на четыре минуты быстрее он побил Гейджи?