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2 часа назад

Чейл Соннен: «Хабиб побил Порье и Гейджи легче, чем Оливейра»

Sports.ru

Ветеран ММА Чейл Соннен сравнил победы Чарльза Оливейры и Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье и Джастином Гейджи.

«Хабиб побил Порье и Гейджи легче, чем Оливейра»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Оливейра побил Дастина Порье на 61 секунду быстрее, чем Хабиб, это правда. Чарльз побил Джастина Гейджи на четыре минуты быстрее, чем Хабиб. Но я пересмотрел эти бои и пришел к выводу, что Хабиб побил этих парней легче,

Скажите, я придурок? Только что я озвучил цифры, которые никогда не врут, и сам же спорю с этим заявлением. Более того, я уверен, что вы ни от кого не слышали того, что я только что сказал.

Вы знали про этот забавный факт, что Оливейра побил Порье на 61 секунду быстрее Хабиба и на четыре минуты быстрее он побил Гейджи?

Но все-таки мне показалось, что Хабиб хоть и не торопился, разносил и доминировал в другой манере. Ему это далось легче. Это мое честное мнение. Цифры это не подтверждают, но я так считаю», – сказал Соннен.

MMA,Чарльз Оливейра,Чейл Соннен,Хабиб Нурмагомедов,
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