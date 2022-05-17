Тренер Чимаева остался недоволен его победой над Бернсом

Тренер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, Андреас Михаэль, публично раскритиковал своего подопечного по итогам последнего поединка.
Не так давно спортсмен уверенно победил Гилберта Бернса по очкам, все судьи отдали голоса шведу.
Тем не менее, тренер считает, что Чимаев на протяжении всего боя довольно рискованно лез вперед, пытаясь соперника нокаутировать. Вследствие этого он открывался и нередко получал от противника болезненные удары.
«У нас был план. И в нем было установки, чтобы снести сопернику голову в первый же момент. Это не было частью плана на бой», - заявил наставник Чимаева.