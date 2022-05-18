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1 час назад

Фергюсон – о согласии Хабиба стать тренерами в TUF: «Ты работаешь на меня и должен мне $200 тысяч и 20 отжиманий»

Sports.ru

Рейтинговый легковес UFC Тони Фергюсон отреагировал на слова Хабиба Нурмагомедова, согласившегося поучаствовать с «Эль-Кукуем» в реалити-шоу The Ultimate Fighter в качестве тренеров.

Фергюсон – Хабибу: "Ты работаешь на меня и должен мне $200 тысяч"
Фото: Sports.ruSports.ru

«Мы частные подрядчики, тупица, помнишь? Чувствую твой запах издалека. Теперь ты работаешь на меня, кстати.

Ты все еще должен мне $200 тысяч и 20 отжиманий за тех бездомных. Продолжай бежать, Тирамису», – написал Тони в комментариях под постом Хабиба.

«Будет круто оставить конфликт позади». Фергюсон предложил Хабибу стать тренерами проекта The Ultimate Fighter

Хабиб – о поражении Фергюсона: «Самое тяжелое, когда твои принципы вредят здоровью»

MMA,Тони Фергюсон,Хабиб Нурмагомедов,
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