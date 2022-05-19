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45 минут назад

Экс-чемпион UFC Кормье назвал условие, при котором Хабиб может возобновить карьеру

Газета.Ruиещё 7

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье в интервью на YouTube-канале ESPN MMA высказался о шансах Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру.

Кормье предложил способ вернуть Нурмагомедова в октагон
Фото: ReutersReuters

«Было бы неплохо увидеть, как Хабиб и Оливейра сражаются, верно? Многие люди говорили об этом. Если Оливейра победит его друга и партнера по тренировкам, то это, возможно, лучший способ вернуть Хабиба? Но, что если защиты чести друга окажется достаточно? Что произойдет, если Ислам не справится с поставленной задачей?», — сказал Кормье.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер Хабиба — скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. EFC провела свое первое мероприятие в США 28 января 2022 года. На данный момент лига Хабиба провела 46 турниров.

Ранее сообщалось, что Хабиб захотел организовать бой для Федора Емельяненко в своем промоушене Eagle FC.

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