Кормье предложил способ вернуть Нурмагомедова в октагон

«Было бы неплохо увидеть, как Хабиб и Оливейра сражаются, верно? Многие люди говорили об этом. Если Оливейра победит его друга и партнера по тренировкам, то это, возможно, лучший способ вернуть Хабиба? Но, что если защиты чести друга окажется достаточно? Что произойдет, если Ислам не справится с поставленной задачей?», — сказал Кормье.