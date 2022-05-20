Хабиб рассказал, что не получил ответа от Даны Уайта

«Откровенно говоря, это первый раз с тех пор, как мы начали общаться, когда Дана мне не ответил. Я отправил ему сообщение: «Эй, никто другой не должен драться за титул. Это должен быть Ислам». Я написал ему что-то такое, но ответа не получил. Я думаю, что Дана был занят. Такое произошло впервые, но это нормально. Все делают ошибки. Он вернётся сильнее», – приводит слова Нурмагомедова ESPN MMA.