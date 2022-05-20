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30 минут назад

Хабиб рассказал, что не получил ответа от Даны Уайта на сообщение о Махачеве

Чемпионат.comиещё 2

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что написал президенту UFC Дане Уайту об Исламе Махачеве после победы бразильца Чарльза Оливейры над американцем Джастином Гэтжи.

Хабиб рассказал, что не получил ответа от Даны Уайта
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Откровенно говоря, это первый раз с тех пор, как мы начали общаться, когда Дана мне не ответил. Я отправил ему сообщение: «Эй, никто другой не должен драться за титул. Это должен быть Ислам». Я написал ему что-то такое, но ответа не получил. Я думаю, что Дана был занят. Такое произошло впервые, но это нормально. Все делают ошибки. Он вернётся сильнее», – приводит слова Нурмагомедова ESPN MMA.

На счету Махачева 22 победы и одно поражение в смешанных единоборствах. В активе Оливейры 33 победы и восемь поражений в MMA.

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