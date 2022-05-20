Хабиб не исключил, что Махачев превзойдет его в UFC

Хабиб не исключил, что Махачев превзойдет его в UFCПо мнению наставника, у его друга и ученика есть все шансы стать настоящей звездой промоушена.

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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, так и покинувший октагон непобедимым, уже привык к тому, что его постоянно сравнивают с его другом и учеником бойцом Исламом Махачевым.

Комментируя очередное сравнение, Хабиб не исключил, что в будущем Махачев станет еще большей звездой в промоушене, чем был он сам. Но для этого, считает Нурмагомедов, спортсмену должны чаще давать топовые чемпионские бои.