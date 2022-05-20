Хабиб не исключил, что Махачев превзойдет его в UFC

Хабиб не исключил, что Махачев превзойдет его в UFCПо мнению наставника, у его друга и ученика есть все шансы стать настоящей звездой промоушена.
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, так и покинувший октагон непобедимым, уже привык к тому, что его постоянно сравнивают с его другом и учеником бойцом Исламом Махачевым.
Комментируя очередное сравнение, Хабиб не исключил, что в будущем Махачев станет еще большей звездой в промоушене, чем был он сам. Но для этого, считает Нурмагомедов, спортсмену должны чаще давать топовые чемпионские бои.
«Определенно, Ислам может меня превзойти. Если он побьет Чарльза Оливейру, затем Бенила Дариуша и других звезд промоушена, он может стать самым величайшим легковесом всех времен. Но для этого UFC должны давать ему шанс проявить себя в настоящих поединках», - заключил Хабиб.