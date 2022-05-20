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1 час назад

Хабиб Нурмагомедов может стать организатором прощального боя Федора Емельяненко

Советский спорт

Федор Емельяненко по-прежнему не знает имя своего оппонента для заключительного боя, Bellator молчит, но на помощь пришел Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов может организовать прощальный бой Федора Емельяненко
Фото: Советский спортСоветский спорт

Кокер не сможет, но Хабиб поможет

Bellator не может назвать имя соперника Федора Емельяненко, ситуация уже порядком надоела и выглядит весьма непрофессионально. Хабиб Нурмагомедов и его промоушен Eagle FC предложил вариант, который точно не оставит равнодушным никого:

«Если дос Сантос выиграет у Йоргана де Кастро, я хочу организовать его бой против Федора Емельяненко. Я хочу поговорить с моим другом Скоттом Кокером, потому что Федор на контракте в Bellator. Не знаю, какие у них планы, но мы могли бы поговорить об этом и сделать интересную историю».

О таком бое можно только мечтать

Каждый фанат ММА много спорил о шансах Федора в таком поединке еще много лет назад, а сейчас этот бой, который мог состояться лишь в комментариях, становится реальностью. Да, Джуниор дос Сантос находится далеко не на пике, но Емельяненко тоже не молодеет.

Если такое произойдет, то мы будем наблюдать эпичное противостояние двух величайших тяжеловесов, которые продемонстрируют нам великолепное зрелище. Промоушен Хабиба Нурмагомедова покажет бой в прямом эфире для России, а это еще очередной плюс. Федор Емельяненко может и уступить, но за поражение в таком бою его никто не будет критиковать, а победа только укрепит наследие.

MMA,Скотт Кокер,Хабиб Нурмагомедов,Федор Емельяненко,
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