Хабиб Нурмагомедов может организовать прощальный бой Федора Емельяненко

Федор Емельяненко по-прежнему не знает имя своего оппонента для заключительного боя, Bellator молчит, но на помощь пришел Хабиб Нурмагомедов.

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Кокер не сможет, но Хабиб поможет

Bellator не может назвать имя соперника Федора Емельяненко, ситуация уже порядком надоела и выглядит весьма непрофессионально. Хабиб Нурмагомедов и его промоушен Eagle FC предложил вариант, который точно не оставит равнодушным никого:

«Если дос Сантос выиграет у Йоргана де Кастро, я хочу организовать его бой против Федора Емельяненко. Я хочу поговорить с моим другом Скоттом Кокером, потому что Федор на контракте в Bellator. Не знаю, какие у них планы, но мы могли бы поговорить об этом и сделать интересную историю».

О таком бое можно только мечтать

Каждый фанат ММА много спорил о шансах Федора в таком поединке еще много лет назад, а сейчас этот бой, который мог состояться лишь в комментариях, становится реальностью. Да, Джуниор дос Сантос находится далеко не на пике, но Емельяненко тоже не молодеет.