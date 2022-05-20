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30 минут назад

Хабиб предрек брату чемпионство UFC

Sports.tj

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил уверенность в том, что его двоюродный брат Умар Нурмагомедов в ближайшем будущем завоюет чемпионский пояс UFC в легчайшем дивизионе.

Хабиб предрек брату чемпионство UFC
Фото: Sports.tjSports.tj

«Кто станет следующим чемпионом из Нурмагомедовых? Умар. Он подерется 26 июня. Не хочу много говорить о нем, потому что он должен заслужить этот шанс, равно как заслужил Ислам (Махачев).

26 июня Умар подерется против очень хорошего оппонента, за плечами которого три победы и 0 поражений в UFC. После этого у Умара истекает контракт.

Затем мы проведем переговоры, чтобы он перезаключил контракт на более выгодных условиях», – сказал Хабиб в интервью MMA Underground.

Умар в следующий раз выйдет в октагон против американца Нейта Мэнисса в рамках турнира UFC, который состоится 25 июня в Лас-Вегасе (США).

Умар последний поединок провел против американца Брайана Келлехера в марте этого года в рамках турнира UFC 272. В данном противостоянии сабмишном в первом раунде победил российский боец. На его счету 14 побед и ни одного поражения.

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