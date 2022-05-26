«Если хочешь драться с лучшими, придется подождать до осени»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян обратился к эквадорскому бойцу Марлону Вере.
— Если ты хочешь драться с лучшими, то тебе придется подождать до сентября или октября. Но если ты хочешь быть подстилкой UFC и попасть на турнир в августе, то можешь отвалить и не тратить мое время, — написал россиянин на своей странице в соцсетях.
Ранее Вера сообщил о готовности подраться с Яном на турнире, который запланирован на 13 августа в Лас-Вегасе.
Ян 9 апреля проиграл Алджамэйну Стерлингу раздельным решением судей на турнире UFC 273 в Джексонвилле (Флорида). До этого бойцы встречались в марте 2021 года, победа также осталась за американцем.
Вера имеет в своем активе 19 побед и семь поражений в ММА. На счету Яна 16 побед при трех поражениях.