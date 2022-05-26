«Если хочешь драться с лучшими, придется подождать до осени»

— Если ты хочешь драться с лучшими, то тебе придется подождать до сентября или октября. Но если ты хочешь быть подстилкой UFC и попасть на турнир в августе, то можешь отвалить и не тратить мое время, — написал россиянин на своей странице в соцсетях.

Ранее Вера сообщил о готовности подраться с Яном на турнире, который запланирован на 13 августа в Лас-Вегасе.