Хабиб назвал качество, которое отличает обычного бойца от чемпиона

"Разница между бойцами и чемпионами заключается в том, что чемпионы могут справиться с прессингом. Есть много бойцов, но не все они могут стать чемпионами. Ты можешь стать чемпионом только в том случае, если научишься справляться со всем этим давлением. Ты берешь это давление, и направляешь его в правильную сторону. Ты можешь его использовать. Я знал, как с этим справиться, и как это контролировать, и я использовал этот прессинг для своего успеха", - сказал Хабиб на YouTube-канале Брайана Робертса.