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1 час назад

Хабиб назвал качество, которое отличает обычного бойца от чемпиона

Газета.Ruиещё 2

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о главном качестве, которым должен обладать чемпион.

Хабиб назвал качество, которое отличает обычного бойца от чемпиона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Разница между бойцами и чемпионами заключается в том, что чемпионы могут справиться с прессингом. Есть много бойцов, но не все они могут стать чемпионами. Ты можешь стать чемпионом только в том случае, если научишься справляться со всем этим давлением. Ты берешь это давление, и направляешь его в правильную сторону. Ты можешь его использовать. Я знал, как с этим справиться, и как это контролировать, и я использовал этот прессинг для своего успеха", - сказал Хабиб на YouTube-канале Брайана Робертса.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. EFC провела свое первое мероприятие в США 28 января 2022 года. На данный момент лига Хабиба провела 46 турниров.

Ранее экс-чемпион UFC Даниэль Кормье назвал условие, при котором Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру.

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