Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
2 часа назад

Фанаты обеспокоились физическим состоянием Емельяненко

Газета.Ruиещё 1

Фанаты российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко обеспокоились физическим состоянием спортсмена, в котором он давал интервью на YouTube-канале Sport24: Культура бития.

Фанаты обеспокоились физическим состоянием Емельяненко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Очень грустно и жалко такую легенду", - написал один из пользователь.

"Отмените бой с Дациком. Емельяненко может погибнуть на ринге или в больнице после. Емеля даже не увидит удар", - поделился опасениями еще один комментатор.

Емельяненко пришел на интервью с гематомами на лице. Также у него была заторможенная речь. Спортсмен выглядел уставшим. Врач-нарколог МИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Дарья Тещенкова в беседе с Metaratings предостерегла Емельяненко от выхода на ринг.

"Александру стоит отказаться от силовых и выраженных кардионагрузок. Приступать к контактным видам тренировок рекомендуется после комплексного обследования. Иначе результат банального спарринга может быть плачевным", - сказала Тещенкова.

Ранее режиссер Валерия Гай Германика рассказала о влиянии главы Чечни Рамзана Кадырова на российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко.

MMA,Александр Емельяненко,Рамзан Кадыров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители