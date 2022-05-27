Фанаты обеспокоились физическим состоянием Емельяненко

Фанаты российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко обеспокоились физическим состоянием спортсмена, в котором он давал интервью на YouTube-канале Sport24: Культура бития.
"Очень грустно и жалко такую легенду", - написал один из пользователь.
"Отмените бой с Дациком. Емельяненко может погибнуть на ринге или в больнице после. Емеля даже не увидит удар", - поделился опасениями еще один комментатор.
Емельяненко пришел на интервью с гематомами на лице. Также у него была заторможенная речь. Спортсмен выглядел уставшим. Врач-нарколог МИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Дарья Тещенкова в беседе с Metaratings предостерегла Емельяненко от выхода на ринг.
"Александру стоит отказаться от силовых и выраженных кардионагрузок. Приступать к контактным видам тренировок рекомендуется после комплексного обследования. Иначе результат банального спарринга может быть плачевным", - сказала Тещенкова.
Ранее режиссер Валерия Гай Германика рассказала о влиянии главы Чечни Рамзана Кадырова на российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко.