Фанаты обеспокоились физическим состоянием Емельяненко

"Очень грустно и жалко такую легенду", - написал один из пользователь.

"Отмените бой с Дациком. Емельяненко может погибнуть на ринге или в больнице после. Емеля даже не увидит удар", - поделился опасениями еще один комментатор.

Емельяненко пришел на интервью с гематомами на лице. Также у него была заторможенная речь. Спортсмен выглядел уставшим. Врач-нарколог МИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Дарья Тещенкова в беседе с Metaratings предостерегла Емельяненко от выхода на ринг.