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1 час назад

Махачев снова вызвал на бой Оливейру

Чемпионат.comиещё 4

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев снова вызвал на бой экс-чемпиона лиги Чарльза Оливейру.

Российский боец снова вызвал на бой экс-чемпиона UFC Оливейру
Фото: UFCUFC

«Чарльз Оливейра, где ты?» — написал Махачев в своих социальных сетях.

Махачев провёл последний бой с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом.

В последнее время участились разговоры о том, что Махачев проведёт бой за титул в лёгком весе с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Напомним, в ночь с 7 на 8 мая мск Оливейра победил представителя США Джастина Гэтжи. Их поединок состоялся на турнире UFC 274. Бой был главным событием спортивного шоу и завершился досрочной победой Чарльза удушающим приёмом уже в первом раунде. Пояс в этом дивизионе, однако, остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком.

MMA,Чарльз Оливейра,Джастин Гэтжи,Бобби Грин,Ислам Махачев,
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